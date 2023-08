Ferragosto a Milano con il Magic Bus in Cascina Cuccagna

Martedì 15 agosto andrà in scena l’evento conclusivo del festival “Suoni Mobili” con un’attenzione particolare agli inquilini delle case popolari gestite da MM, che potranno raggiungere la Cascina Cuccagna grazie al Magic Bus

Un pullman speciale, anzi un Magic Bus scoperto e panoramico, messo a disposizione gratuitamente come taxi collettivo degli inquilini delle case popolari degli immobili gestiti da MM per raggiungere la Cascina Cuccagna e festeggiare nel segno della socialità, della condivisione e della musica il Ferragosto a Milano.

Nei bellissimi spazi all’aperto dell’edificio di via Cuccagna (nel quartiere di Porta Romana), martedì 15 agosto andrà in scena il “Closing Party”, l’evento conclusivo, a ingresso libero, del festival “Suoni Mobili”, che si incrocia con la rassegna “Milano la città che sale – Nuovi rituali urbani”, tra i progetti vincitori del bando “Milano è Viva nei Quartieri”, a cura di Fondazione Gioventù Musicale d’Italia e di Musicamorfosi, grazie al contributo del Ministero della Cultura e del Comune di Milano.

Magic Bus

Il Magic Bus partirà alle ore 16.15 dalle case popolari di via Cogne 4 gestite da MM (con cui

Musicamorfosi collabora dal 2016 con progetti all’insegna dell’inclusione, organizzando concerti sotto le finestre dei residenti), alle 17.15 da quelle di via Palmanova 59 e alle 17.35 da piazzale Dateo 5. Poi andrà in direzione di Porta Venezia e percorrerà il centro storico di Milano a beneficio esclusivo dei suoi passeggeri, proprio come ogni giorno fanno centinaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Tappa finale la Cascina Cuccagna, edificio del XVII secolo che, dopo il restauro di una decina d’anni fa, è diventato un vivace centro di cultura e di partecipazione che diffonde idee di innovazione, servizi sostenibili e progetti culturali nonché avamposto agricolo in grado di far rivivere la relazione e il dialogo tra città e campagna.

Programma

Qui, a partire dalle ore 18, è in programma il dj set di Gurbaaz di Radio Popolare. Poi spazio alla musica dal vivo – alle 19.30 e 21.30 – con il doppio set del trio sperimentale Sneer, formazione composta da Massimiliano Milesi (sax, elettronica), Francesco Baiguera (basso, elettronica) e Michele Zuccarelli Gennasi (batteria, elettronica). Nel sound di questo gruppo l’energia e la libertà si fondono in un mix dolce e ruvido allo stesso tempo e atmosfere rock che guardano altrove, verso una poetica di tessiture timbriche che muovono un flusso lirico deciso, in cui la scrittura si miscela senza timore a momenti di lucida improvvisazione e pura psichedelia.

Per la giornata di Ferragosto è stato messo a punto un aperitivo speciale al costo di 10 euro che include un boccale di birra Poretti 4 Luppoli da 40 cl e la focaccia fatta in casa farcita con salame padovano (con proposta alternativa per i vegetariani). È stata prevista una promozione anche per le bevande e il boccale di birra Poretti 4 Luppoli da 40 cl costerà solo tre euro.

A fine serata, alle ore 22.30, il Magic Bus riporterà a casa, facendo il percorso inverso, gli inquilini degli alloggi gestiti da MM.

Suoni Mobili

