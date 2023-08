Come scegliere le cartucce Canon giuste per ottenere stampe perfette

Tra i dispositivi di stampa più conosciuti al mondo ci sono, senza alcun dubbio, le stampanti del marchio Canon, che ti permettono di usufruire di sistemi molto affidabili e dalla alte performance.

Nonostante ciò, devi sempre porre la massima attenzione nella scelta delle cartucce Canon giuste per ottenere delle stampe perfette. Infatti, affidarti a tipologie di qualità, è la chiave per poter raggiungere un livello di stampa elevato.

In questo articolo, ti daremo alcuni suggerimenti utili per poter selezionare i tipi di cartucce migliori per la tua stampante Canon, così da ottenere sempre la massima qualità.

Quali sono le principali tipologie di cartucce per le stampanti Canon: scopriamolo insieme

Sul mercato, hai la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di cartucce per stampanti Canon, come quelle originali, le compatibili e le rigenerate.

Le prime vengono prodotte direttamente dall’azienda Canon. Sicuramente, questa è la scelta che ti garantisce il livello di qualità più elevato per le tue stampe.

Le compatibili, invece, sono quelle realizzate da produttori terzi, che ti permettono una qualità di stampa leggermente inferiore rispetto alle originali, anche se il risparmio in termini economici è notevole.

Cosa fare per scegliere il modello migliore di cartuccia per stampanti Canon

Il primo passo per scegliere la cartuccia migliore per ottenere stampe perfette con la tua Canon è quello di conoscere, con precisione, il modello di stampante che possiedi. Infatti, le ricariche di colore di questo marchio sono, di solito, numerate in base al preciso tipo di dispositivo.

Per fare un esempio, se in casa o in ufficio utilizzi una Canon Pixma MX920, dovrai acquistare delle cartucce della serie PGI-250XL e CLI-251XL.

Altro fattore determinante, per performance di stampa elevate, è selezionare la giusta opzione di colore. Canon ti dà la possibilità di selezionare sia i modelli in bianco e nero che le cartucce a colori.

Sostituire le cartucce in maniera corretta preserva la qualità di stampa

Molto spesso si tende a sottovalutare la sostituzione delle cartucce della stampante. Sebbene si tratti di un processo particolarmente semplice, devi effettuarlo con attenzione e cura.

I passaggi principali da compiere, che richiedono pochi minuti, sono:

Verificare che la cartuccia sia compatibile con il tuo dispositivo . Per ottenere queste informazioni in maniera più certa, puoi consultare il manuale che ti viene fornito all’acquisto della stampante o il sito web di Canon;

. Per ottenere queste informazioni in maniera più certa, puoi consultare il manuale che ti viene fornito all’acquisto della stampante o il sito web di Canon; Successivamente, spegni il dispositivo e procedi aprendo il coperchio della cartuccia . Rimuovi quella esaurita, tirandola in maniera delicata verso te;

. Rimuovi quella esaurita, tirandola in maniera delicata verso te; Estrai la nuova cartuccia e rimuovi le protezioni . Dopo, dovrai semplicemente inserirla all’interno dello slot che conteneva la vecchia cartuccia. Basterà premere in modo leggero, fino a quando non sentirai un clic;

. Dopo, dovrai semplicemente inserirla all’interno dello slot che conteneva la vecchia cartuccia. Basterà premere in modo leggero, fino a quando non sentirai un clic; Termina l’operazione chiudendo il coperchio della cartuccia e procedi all’accensione della stampante.

Se vuoi ottenere, sin da subito, una qualità elevata di stampa, ti suggeriamo di seguire le istruzioni fornite da Canon sul tuo display per allineare in maniera precisa la cartuccia.

Il buon esito di questa operazione ti aiuterà a comprendere che la sostituzione della cartuccia è stata eseguita in maniera corretta e accurata.

La conservazione delle cartucce Canon influisce sulle loro performance di stampa

Se vuoi garantirti una qualità di stampa costante ed una maggiore durata delle tue cartucce Canon, devi conservare quest’ultime in maniera idonea.

I consigli principali da seguire, in questo caso, sono i seguenti:

Poni le cartucce all’interno di un luogo asciutto e fresco , evitando che siano a contatto con la luce solare diretta;

, evitando che siano a contatto con la luce solare diretta; Non rimuoverle dalla confezione originale , fino a quando dovrai utilizzarle;

, fino a quando dovrai utilizzarle; Non eliminare la pellicola di protezione, che va rimossa solamente al momento della sostituzione delle vecchie cartucce.

I suggerimenti per risolvere i problemi con la qualità di stampa delle cartucce Canon

Nel caso dovessi riscontrare delle perdite di qualità con la tua stampante Canon, alcune procedure possono aiutarti a risolvere il problema.

Per prima cosa, verifica se la testina della stampante è sporca. Quando è troppo usurata, va pulita. Dopo questa operazione, se i problemi persistono, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare le tue cartucce Canon.

Devi essere sicuro di utilizzare prodotti di qualità, anche nel caso dei modelli compatibili. Verifica, poi, che la confezione che contiene le cartucce sia integra, così da assicurarti che non abbia subito dei danni.

È buona abitudine anche verificare i livelli di inchiostro. Quando sono troppo bassi, infatti, ne risente la qualità di stampa. Molti modelli Canon ti consentono di monitorare le informazioni che riguardano la quantità di inchiostro residua.

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia