Si è tenuta l’inaugurazione dello Spazio Libellula, il primo progetto di cura radicato nel territorio volto a prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso percorsi formativi.

Uno spazio che si rende necessario nel contesto attuale, con il numero dei femminicidi che non accenna a scendere e sempre più frequenti casi di molestie, non ultimi quelli verificatisi sul posto di lavoro denunciati in alcune agenzie di comunicazione. Un problema, questo, già messo in evidenza dalla survey L.E.I. (Lavoro, Equità, Inclusione), realizzata proprio da Fondazione Libellula, che rivelava come 1 donna su 2 fosse stata vittima di molestie o discriminazioni sul posto di lavoro.

“Sono felice che a Milano venga aperto il primo Spazio Libellula. Conosco da tempo la Fondazione e apprezzo molto il suo lavoro sul territorio in tema di parità di genere e di empowerment femminile”, ha dichiarato il Sindaco di Milano Beppe Sala.

