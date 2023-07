Samsung celebra il gaming a TwitchCon Paris 2023

Samsung Electronics ha annunciato che sarà Presenting Partner della TwitchCon Paris 2023, l’attesissimo evento, che si terrà sabato 8 e domenica 9 luglio e che attirerà migliaia di gamers e influencer gaming a Paris Expo Porte de Versailles.

Per la prima volta Samsung è uno dei principali partner e sponsor della convention biennale dedicata al gaming e allo streaming, che mette in evidenza il ruolo della tecnologia nell’avvicinare le persone alle loro passioni. Samsung offre agli appassionati di gaming l’opportunità di immergersi in un’esperienza di gioco eccezionale grazie a Galaxy S23 Ultra, lo smartphone Samsung dalle eccezionali performance per il gaming mobile.

