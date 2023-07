Coez e Frah Quintale, il loro joint album Lovebars

Coez e Frah Quintale annunciano il titolo del loro joint album: Lovebars è in uscita l’8 settembre per Undamento/Prodacto in licenza a Carosello Records/Warner Music e, da oggi, è disponibile in pre-order in quattro esclusivi formati fisici: CD autografato, vinile autografato, vinile speciale autografato, bundle CD + t-shirt.

All’interno del nuovo progetto discografico si trova “Alta marea”, il singolo prodotto da Golden Years e pre-prodotto da D-Ross e Startuffo, attualmente nella Top20 dell’Airplay radiofonico e disponibile su tutte le piattaforme. È un brano che riporta a quei momenti passati a desiderare il mare, ma solo se accompagnati dalla persona che vorremmo davvero al nostro fianco.

Lovebars nasce dalla stima artistica reciproca, oltre a quella personale, che esiste tra Coez e Frah, due personalità dalla spiccata emotività, sincere e senza filtri. Queste caratteristiche sono per loro un marchio di fabbrica, che li rende riconoscibili e fedeli all’attitudine da sempre presente nei loro progetti personali.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia