Road to Manila. Iniziato il Training Camp di Folgaria

La strada verso Manila è iniziata oggi con il ritrovo della Nazionale sull’Alpe Cimbra, nella splendida località di Folgaria. Nico Mannion è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra

Queste le parole del CT Gianmarco Pozzecco: “Questa estate Nico Mannion non farà parte della squadra. E’ stata una decisione sofferta ma condivisa da entrambe le parti. Negli ultimi due anni, Nico è stato protagonista assoluto con la Nazionale dimostrando un forte attaccamento all’Azzurro e una grande professionalità. Per far questo, però, ha messo a dura prova il suo fisico e abbiamo ritenuto, di comune accordo, che fosse il caso di non includerlo nel roster dei giocatori che da oggi prepareranno il Mondiale. Inizia un lungo percorso che non vediamo l’ora di intraprendere. L’entusiasmo con cui i ragazzi si sono presentati in raduno è il filo conduttore che ci riconnetterà a quanto di buono fatto nelle precedenti uscite”.

Simone Fontecchio sarà a disposizione per gli allenamenti a partitre da venerdì 28 luglio.

Tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte aperte presso il Palazzetto dello Sport di Folgaria (Via Nazioni Unite 21b). Lunedì 24 luglio dalle 17.30 alle 19.30. Dal 25 luglio al 2 agosto dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Giovedì 27 luglio la presentazione ufficiale del Training Camp Azzurro 2023 a Folgaria. Il Presidente FIP Giovanni Petrucci, il CT Gianmarco Pozzecco e due atleti Azzurri saranno i protagonisti della conferenza stampa che si terrà in Piazza Marconi a Folgaria alle ore 18.00.

Interverrano il Sindaco di Folgaria Michael Rech, l’AD di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il Presidente APT Alpe Cimbra Gianluca Gatti e il Direttore Generale Aquila Basket Trento Andrea Nardelli.

fip

