Il Clan dei Marmocchi a cura di WANTED CLAN torna nel mese di luglio con quattro appuntamenti per i più piccoli e porta nello storico Cinema Arlecchino di via San Pietro all’Orto tanto cinema, storie appassionanti e magia allo stato puro.

Quattro film dedicati a bambini e bambine di diverse fasce di età, da gustare nelle sere d’estate con un rinfrescante ghiacciolo in mano, in compagnia di amici e amiche – e perché no, di nonni e genitori. Per combattere il caldo della città, la rassegna sarà a tema glaciale e nel biglietto sarà incluso un ghiacciolo. Ogni proiezione sarà accompagnata da un laboratorio espressivo per tutti i presenti.

Si parte domenica 9 luglio alle 11 con Pingu, foche e orsi polari, una selezione degli episodi più divertenti della serie d’animazione che racconta le avventure del famoso pinguino e dei suoi amici.

