Chiara Sbarigia è la nuova Presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi, la prima donna in trent’anni eletta alla guida dell’APA

Nel suo intervento, Chiara Sbarigia ha ricordato i nove Presidenti che l’hanno preceduta e con i quali ha lavorato proficuamente fianco a fianco negli anni e ha presentato la sua relazione programmatica. Tra gli obiettivi principali, innanzitutto la necessità di recuperare una forte funzione rappresentativa, istituendo un dialogo costante, anche con appuntamenti formali, con il Governo, con tutte le associazioni di categoria, con le controparti industriali e dei lavoratori, per assicurare la dovuta attenzione a una filiera che è da sempre garanzia di indipendenza e pluralismo industriale e creativo, anche a beneficio degli spettatori.

“Le profonde trasformazioni che hanno attraversato il mondo dell’audiovisivo, tra le quali la rivoluzione digitale che ha avuto un fortissimo impatto sull’industria mondiale, richiedono da parte nostra uno sforzo di aggiornamento per continuare a rimanere al passo con i tempi” ha dichiarato la neo Presidente Sbarigia.

“Amplieremo il raggio delle ricerche di settore, approfondendole anche a livello internazionale, per disporre di strumenti utili nelle interlocuzioni con le istituzioni. Lavoreremo per un nuovo patto fra le diverse categorie, con l’obiettivo di una crescita armoniosa di tutto il settore, per far sì che accanto alle grandi imprese, alle quali va riconosciuto il merito di aver conquistato importanti posizioni nel mercato internazionale, possano crescere e svilupparsi anche quelle di dimensione minore, affrontando i loro problemi di accesso ai finanziamenti, e favorendo la sinergia tra piccole, medie e grandi imprese” ha concluso Sbarigia nella sua relazione programmatica.

Breve biografia

Chiara Sbarigia, romana, laurea in lettere con lode, entra in APT, poi divenuta APA, nel 1994, scalando tutte le posizioni fino a essere nominata Direttore Generale nel 2003 e presidente dell’APA Service nel 2020. Nel corso degli anni ha gestito l’internazionalizzazione e la formazione del settore e ha fondato e diretto operativamente il RomaFictionFest e il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo (MIA). È giurata al Premio Strega, al Festival delle serie tv di Montecarlo e fa parte del Collegio Soci Fondatori – Fondazione Cinema per Roma. Dal 2021 ricopre la carica di Presidente di Cinecittà SpA.

Chiara Sbarigia ha riconfermato la squadra della Presidenza, garantendo continuità alla Governance dell’APA. Restano quindi in carica i quattro Vicepresidenti Gabriella Buontempo (Clemart), Matteo Levi (11 Marzo Film), Giovanni Stabilini (Cattleya) e Iginio Straffi (Rainbow).

