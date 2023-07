All’Antico Uliveto Domenica 23 Luglio inizieranno le cene/dibattito con Nicola Convertino i suoi compagni di “Area41”, il fortunato programma esoterico in onda tutte le domeniche su Stazione41 di Fermo, ormai da 3 stagioni, con 80 puntate all’attivo

Nicola Convertino, Francesco Bravi e Federico Isidori sono riusciti a rendere il programma “Area41” un programma “Cult” nel mondo dei “misteri”; Tante puntate, tanti ospiti e tantissimi ascolti sul podcast hanno portato risultati inaspettati per un programma radiofonico nato in provincia, con un pubblico di nicchia.

All’Antico Uliveto si proporranno le stesse tematiche ma con un pathos e un calore diverso, essendoci il contatto diretto con il pubblico, e gli argomenti trattati inizialmente verteranno sul rapporto che ha l’uomo con la Luna e la sua influenza su noi umani, oltre alle tematiche astrologiche e la numerologia che accompagna la nostra esistenza.

Numerologia

La Numerologia è una disciplina esoterica nota a tutte le antiche civiltà e risalente ad almeno a 11.000 anni fa, anche se il grosso della divulgazione avvenne per opera di Pitagora.

Pitagora riteneva che tutto fosse numero e che ad ognuno di esso corrispondesse un simbolo, un suono, delle lettere e dei pianeti, pertanto la numerologia studia le possibili relazioni esoteriche tra numeri, esseri viventi e oggetti.

Ad ognuno di noi viene attribuito un numero della nascita e un numero del nome che caratterizza il carattere, le tendenze e il destino di una persona.

Nicola Convertino, studioso di Numerologia, creerà per alcune persone presenti domenica dei piani astrali specifici con l’identificazione dei propri numeri natali e del nome.

Dieta della Luna

A seguire di parlerà della “Dieta della Luna” e come mantenersi in salute seguendo alcune semplici regole, non privandosi di nulla a tavola ma mantenendo alcuni parametri semplici e in linea con le vibrazioni dell’universo.

Si farà particolare attenzione ai cicli lunari in relazione con le donne, portatrici inconsce di antiche conoscenze che giornalmente potrebbero sfruttare per aiutare se stesse e gli altri….insomma un bel viaggio tra passato, presente e futuro nei campi più disparati del sapere e dell’esoterismo positivo.

Antico Uliveto

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia