Volley: la Polisportiva Andalo Valtellino continua a vincere

Dopo aver portato a casa il titolo provinciale di Lecco nel volley Open Misto domenica 21 maggio, la Polisportiva Andalo Valtellino comincia la scalata verso il podio nelle fasi regionali del CSI, preparandosi per le semifinali in programma sabato 24 giugno.

La squadra di volley misto sponsorizzata da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, sabato 10 giugno a Spino d’Adda (CR) si è avvicinata ancora di più alle semifinali, vincendo un avversario difficile, la New Volley Ripalta, qualificata come prima per il campionato di Lodi.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Pallavolo su Dietro la Notizia