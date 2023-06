Sara Jane Ghiotti, vincitrice del Premio Speciale Ciampi 2023, è l’ospite della nuova puntata di “Diario di bordo”.

Attiva da più di un decennio nella scena jazz nazionale, Sara Jane Ghiotti è una cantante, arrangiatrice e direttrice d’orchestra jazz di San Marino.

Come cantante è stata presente in programmi teatrali e festival, come il Bansko International Jazz Festival (Bulgaria), il Jerash Festival of Cultures and Arts (Giordania), Jazz&Image at the Colosseum (Parco de Celio, Rome), La Scala in Città (Milano) , Chiesa di San Matteo (Copenaghen), Expo 2022 a Dubai (Emirati).

