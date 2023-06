Vamonos Vacanze stila la Top10 del mare italiano

Sono distribuiti lungo tutta la penisola e sono molto frequentati da chi —oltre al mare e ad abbronzarsi— d’estate cerca anche il divertimento. Ma non sono necessariamente località caotiche: ce ne è per tutti i gusti, per chi ama l’undertourism —come a Pugnochiuso— o per chi invece preferisce “gettarsi tra la folla” —come a Rimini—. Ecco quali sono i 10 migliori comuni balneari in Italia eletti dagli iscritti alla community Vamonos-Vacanze.it.

Un sondaggio a risposte multiple, realizzato dall’Ufficio Studi di Vamonos Vacanze dal 12 al 16 giugno 2023 in modalità CATI su un campione di 2 mila persone maggiorenni di entrambi i sessi, rappresentativo della popolazione italiana nelle diverse regioni ad un livello di confidenza del 95% con un margine di errore del 2,08%, vede classificarsi al primo posto la Puglia, con la spiaggia di Pugnochiuso nel Comune di Vieste.

