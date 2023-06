Il viaggio di Attraversamenti Multipli 2023 in questa edizioneparte da Toffia (Rieti) il 23 e il 24 giugno per poi tuffarsi nel tessuto metropolitano di Roma dal 29 giugno al 8 luglio

In continuità con lo spirito del festival di connessione con diversi pubblici e di valorizzazione dei luoghi con cui interagisce anche in questa edizione le due giornate del festival programmate a Toffia, coinvolgono diversi spazi open air del centro storico del borgo medievale e sono dedicate alle nuove generazioni di spettatori.

Due giornate di eventi artistici multiformi che propongono in ogni giornata due spettacoli che intrecciano diversi linguaggi artistici dal circo contemporaneo, alla magia comica, dalla danza al teatro fisico.

Programma

Il 23 giugno alle h 18.30 l’artista Gaia_Ma presenta lo spettacolo di circo contemporaneo “Hit my heart” – rivolto a bambini e bambine dai 5 anni – che intreccia il clown teatrale con la giocoleria, uno spettacolo clownesco, comico, poetico e anche un po’ romantico.

Alle 19.30 il coreografo e artista visivo Salvo Lombardo / compagnia Chiasma presenta in esclusiva per il festival degli estratti della sua ultima creazione “Sport (studio per spazi urbani)” declinata appositamente, in forma di studio per lo spazio urbano con cui dialoga.

Il 24 giugno alle h 18.30 la compagnia Circo Pacco presenta lo spettacolo “100% Paccottiglia” per un pubblico dai 0 ai 99 anni: uno spettacolo di circo contemporaneo che intreccia la magia comica, il teatro fisico, la giocoleria, l’acrobatica eccentrico e il clown. Uno spettacolo in cui il mondo del circo rivive in chiave parodistica grazie a Frank Duro e Gustavo Leumann.

Alle h 19.30 la compagnia Margine Operativo in collaborazione con Twain presentano “Animali”: una performance in bilico tra danza e teatro fisico che propone un’esplorazione della natura umana attraverso lo sguardo degli animali.

Attraversamenti Multipli

informazioni: info@attraversamentimultipli.it

