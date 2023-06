The Light Side, Performance “Arpa di Luce” di Pietro Tirelli

“La luce non è materia, è energia. Eppure, quando tocchi i raggi di luce, essi suonano come corde metalliche. Questa è l’Arpa di Luce, una presenza importante capace di trasformare uno spazio pubblico in un grande strumento musicale”. Sono le parole di Pietro Pirelli, musicista e light-artist, per raccontare The Light Side, performance con l’Arpa di Luce, invenzione sviluppata al centro AGON insieme all’Ing. Gianpietro Grossi.

Un evento gratuito e immersivo che, dopo aver incantato il pubblico in Europa, Israele, India, Corea, Stati Uniti e Giappone, arriva per la prima volta anche a Bergamo. Organizzata da Telmotor nell’ambito delle iniziative per i suoi cinquant’anni di attività, la performance celebra al tempo stesso le persone, il territorio e la comunità che l’hanno portata a raggiungere questo traguardo importante.

Domenica 18 giugno, poco dopo il tramonto, Piazza Dante si trasformerà dunque in un grande strumento musicale capace di far vibrare luce e suono tra le arcate degli edifici.

