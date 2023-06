“May of Sorrow”, il debutto del pianista Marco Pritoni

S’intitola “May of Sorrow” il singolo di debutto del musicista imolese Marco Pritoni, disponibile in tutte le piattaforme digitali per raccogliere fondi da devolvere alle vittime della recente alluvione in Emilia-Romagna.

Tra il rumore degli elicotteri e le tragiche notizie che arrivavano dalle zone che hanno sempre fatto parte della sua vita, Marco ha sentito l’ispirazione e il dovere di comporre questa suite di pianoforte. Dal un lato per esorcizzare il dolore di quello che stava accadendo, dall’altro per dare un piccolo grande contributo ai suoi conterranei coinvolti nella tragedia.

La melodia di May of Sorrow che ruota intorno ad arpeggi e accordi minori, vuole sottolineare proprio quelle sensazioni di disperazione e smarrimento capitate in quelle ore. Ma la strumentale che ricorda le migliori composizioni di Ludovico Einaudi, lascia poi intravedere un’apertura più solare. Armonie e contrappunti che raccontano la speranza di andare avanti. La solidarietà tra le persone e il desiderio di ricostruzione.

https://open.spotify.com/album/34USo67xdf71uqAHhjO1VL

