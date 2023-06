Artisti e progetti discografici trasversali nei generi e votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti musicali ed esperti di musica.

Le sezioni sono sei: 4 riservate ai cantautori (canzone singola, disco in assoluto, disco in dialetto, opera prima), 1 riservata a interpreti di canzoni non proprie e 1 riservata agli album collettivi a progetto, ovvero compilation di vari interpreti costruite su un tema esplicito e dichiarato in grado di unire tutte le canzoni, il cui riconoscimento va al produttore.

In questa prima fase la giuria ha votato i finalisti delle sei sezioni, di cui il dettaglio di seguito in ordine alfabetico. La sezione Canzone singola contiene più nomination in conseguenza agli ex aequo, contro le tradizionali cinque delle altre categorie; nella sezione Album collettivo a progetto sono risultati tre i titoli votati rispondenti al Regolamento.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia