Animal Equality annuncia una doppia azione su Milano e Roma per sensibilizzare il pubblico e chiedere al Governo di fermare la macellazione dei cavalli a scopo alimentare nel nostro paese, seguendo l’esempio della Grecia.

Dopo aver lanciato una petizione sottoscritta da oltre 110 mila persone, il 28 giugno l’organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare Animal Equality condurrà due iniziative per affermare la necessità di porre fine a una pratica che condanna ogni anno in Italia 25.000 cavalli alla macellazione.

A Milano la manifestazione si terrà davanti al Duomo, dalle 10 alle 11.30 per portare in piazza le 100mila firme delle persone che hanno supportato la campagna. A Roma, in parallelo, i rappresentanti di Animal Equality incontreranno i parlamentari per sollecitare un intervento urgente da parte del Governo verso il divieto di macellazione dei cavalli.

