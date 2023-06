A Slow Fish, una conferenza dal titolo Ripuliamo il mare, generiamo bellezza per conoscere la posidonia, una pianta da non buttare!

Esistono rifiuti dall’aspetto così accattivante da non sembrare tali. Ci sono inquinanti pressoché invisibili, ma che hanno un significativo impatto sulla salute dell’ambiente. E ci sono persino piante che non piacciono praticamente a nessuno, che paiono spazzatura, ma che invece non solo sono innocue, ma persino utili se trattate correttamente. Inutile stupirci: l’apparenza, lo sappiamo, spesso inganna.

Proprio di rifiuti e di risorse che riguardano da vicino il mare si è parlato nel corso della conferenza intitolata Ripuliamo il mare, generiamo bellezza organizzata a Slow Fish, l’evento di Slow Food e Regione Liguria, con il patrocinio del Comune di Genova, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura, a Genova fino al 4 giugno.

Non sparate sulla posidonia!

A Slow Fish si è parlato anche di Posidonia Oceanica, la pianta che ricopre, con vere e proprie praterie, molti fondali del mar Mediterraneo. Piante preziose per il ruolo che ricoprono nella proliferazione di organismi animali e vegetali acquatici, ma le cui foglie spesso raggiungono i litorali, finendo per accumularsi sulle spiagge risultando – ironia della sorte – sgradite ai bagnanti. Insomma: utile, anzi fondamentale (anche per via della sua capacità di contrastare l’erosione costiera), ma bistrattata: che fare, dunque, della Posidonia spiaggiata?

Da Pollica, in provincia di Salerno, arriva un’idea di riutilizzo delle foglie che raggiungono le spiagge: «Inaugureremo un impianto in cui la posidonia spiaggiata, opportunamente ripulita dei residui sabbiosi e salini, e i rifiuti umidi saranno utilizzati per la produzione di energia in grado di soddisfare il fabbisogno di circa cinquecento famiglie» spiega il sindaco di Pollica, Stefano Pisani. Un impianto dove produrre energia, ma non solo: «Il nostro intento è quello di far conoscere a tutti le buone pratiche messe in atto dalla comunità locale, di spiegare come quello che è comunemente visto come un rifiuto sia invece una risorsa importante, che offre un sostegno ai nostri concittadini in tutte le sue fasi di vita».

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia