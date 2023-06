Giovedì 1° giugno e lunedì 5 giugno si gioca lo spareggio che vale la prossima Bundesliga: Stoccarda-Amburgo

In Germania manca ancora un verdetto prima di chiudere definitivamente la stagione calcistica, quello che designerà la squadra che l’anno prossimo giocherà in Bundesliga e chi, per contro, disputerà la 2. Bundesliga, la seconda serie tedesca.

Come ormai tradizione, sarà uno spareggio a decidere le sorti tra la terz’ultima della Bundesliga, in questo caso lo Stoccarda, e la terza della 2. Bundesliga, la seconda divisione tedesca, l’Amburgo.

Si gioca con la formula della doppia gara, andata e ritorno, e su Sky Sport Football e NOW sarà possibile seguire in diretta entrambi gli incontri.

Primo match giovedì 1° giugno, alla Mercedes Benz Arena di Stoccarda, alle 20.45, il ritorno lunedì 5 giugno al Volksparkstadion di Amburgo, sempre alle 20.45.

Di seguito la programmazione in diretta su Sky e in streaming su NOW del Playoff di Bundesliga

Giovedì 1° giugno – Andata

ore 20.45 Stoccarda-Amburgo, Sky Sport Football e NOW, telecronaca Pietro Nicolodi

Lunedì 5 giugno – Ritorno

ore 20.45 Amburgo-Stoccarda, Sky Sport Football e NOW, telecronaca Pietro Nicolodi

