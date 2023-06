Anche quest’anno, all’interno della kermesse “Sagra dell’Agnolotto di Bosconero”, l’Associazione “Amici della Rusà” in collaborazione con “Bosconero Bikers” ha organizzato per il sesto anno consecutivo – escluso gli anni della Pandemia – il 6° Memorial “Paolo Mangeruda”: moto giro turistico aperto a tutti i tipi di moto, scooter e vespe. L’appuntamento, rivolto agli appassionati del mondo motoristico a due ruote, è per domenica 30 luglio alla Borgata Rusà di Bosconero.

Ci si ritrova presso il Capannone delle Feste alle 14.30, e alle 15 si parte per il tour del Canavese per un totale di circa 100 chilometri. Si farà una tappa a Torazza Piemonte per un piccolo aperitivo e intorno alle 18 si ritorna alla Rusà. Alle 21 cena conviviale con tutti i partecipanti al motoraduno che vorranno concludere la giornata in compagnia di musica e ottima gastronomia.

