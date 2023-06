A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore ore 22:00 di Lunedì 5 Giugno alle ore 02:00 di Martedì 6 Giugno 2023, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio di Bettole Ovest (km 80+315) in carreggiata sud (direzione Genova). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa l’Area di Servizio precedente Castelnuovo Ovest (km 60+710) presente sulla medesima tratta e direzione.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 6 Giugno alle ore 05:00 di Mercoledì 7 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Gropello Cairoli (km 30+644) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Casei Gerola (km 50+540). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Gropello Cairoli (km 30+644) in entrata per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 7 Giugno alle ore 05:00 di Giovedì 8 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bereguardo (km 21+431) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Binasco (km 10+503). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Bereguardo (km 21+431) in entrata per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Gropello Cairoli (km 30+644).

– Dalle ore 23.00 di Giovedì 8 Giugno alle ore 05:00 Venerdì 9 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI – Piazza Maggi (km A+000) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita MI- via Cermenate).

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 9 Giugno alle ore 05:00 Sabato 10 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Assago (km 2+200) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sul ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A50 (km 3+400) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:30 di Mercoledì 7 Giugno alle ore 06:00 di Venerdì 9 Giugno 2023, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-via Spezia e MI-via Cermenate (Km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da Rotatoria P.zza Maggi).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 7 Giugno alle ore 06:00 di Venerdì 9 Giugno 2023, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Boffalora (Km B+600) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 allo svincolo MI-Famagosta MM2 (Km A+700).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Lunedì 5 Giugno alle ore 06:00 di Sabato 10 Giugno 2023, esclusivamente in pari orario notturno per cinque (5) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Baggio (km 10+580) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata Cusago).

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 7 Giugno alle ore 01:00 di Venerdì 9 Giugno 2023, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P. ex S.S. 412 direzione MI-Vigentina (Km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna) ed in entrata da Opera per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 7 Giugno alle ore 05:00 di Venerdì 9 Giugno 2023, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P. ex S.S. 412 direzione Opera (Km 26+249) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi) ed in entrata da MI-Vigentina per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico attraverso il medesimo complesso di svincolo.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione manufatti, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 5 Giugno alle ore 06:00 di Venerdì 9 Giugno 2023,esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Palmanova (Km 10+650) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cologno Monzese Ovest (Km 12+298) per la successiva uscita da carreggiata sud.

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 5 Giugno alle ore 06:00 di Venerdì 9 Giugno 2023, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 9 Giugno alle ore 07:00 di Sabato 10 Giugno 2023, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Forlanini e Aeroporto Linate (Km 4+473) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo C.A.M.M. (Km 3+084) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

Per lavori di installazione dispositivi di rilevamento traffico, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:

– Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 di Martedì 6 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. (Km 3+084) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Mecenate (Km 2+594) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 di Martedì 6 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. (Km 3+084) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo MI-Mecenate (Km 2+594).

A53 RACCORDO BEREGUARDO PAVIA

Per lavori di manutenzione, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 8 Giugno alle ore 06:00 di Venerdì 9 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A54-A53 (km 9+150) in entrata da S.S.35 provenienza Milano per carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo San Martino Siccomario/Carbonara Ticino (A54, km 1+756) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 8 Giugno alle ore 01:00 di Venerdì 9 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pavia-Via Riviera (km 8+450) per carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud alla Rotatoria Gardona (km 9+150) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pavia-Via Riviera (km 8+450) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Massaua (km 6+498) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 01:00 alle ore 03:00 di Venerdì 9 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Massaua (km 6+498) per carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo Pavia-Via Riviera (km 8+450) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Massaua (km 6+498) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Villaggio dei Pioppi (km 4+819) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 03:00 alle ore 06:00 di Venerdì 9 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Villaggio dei Pioppi (km 4+819) per carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo Massaua (km 6+498) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Massaua (km 6+498) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Villaggio dei Pioppi (km 4+819) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 9 Giugno alle ore 01:00 di Sabato 10 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Torre d’Isola (km 4+063) per carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo Villaggio dei Pioppi (km 4+819) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Torre d’Isola (km 4+063) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Casottole (km 2+758) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 01:00 alle ore 04:00 di Sabato 10 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Casottole (km 2+758) per carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo Torre d’Isola (km 4+063) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Casottole (km 2+758) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Carpana (km 2+000) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 04:00 alle ore 06:00 di Sabato 10 Giugno 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Carpana (km 2+000) per carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo Casottole (km 2+758) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Carpana (km 2+758) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Bereguardo (km 0+592) per la successiva uscita da carreggiata sud.

www.serravalle.it

Altri articoli di Trasporti su Dietro La Notizia