Lemonjazz Festival Sorrento 2023 prende il via il primo luglio in Villa Fiorentino nella città del limone con concerti che offrono stili diversi e sonorità di successo

Ad ingresso gratuito (ad esaurimento posti) gli spettacoli in programma alle 20:30 saranno ornati dalla suggestiva atmosfera dell’evento musicale dedicato ai sapori e ai colori del territorio.

Gli stili in programma sono molteplici. Si inizia sabato primo luglio con C’ammafunk. Dietro un gioco di parole si nasconde un sound funk “street/old school” con una contaminazione dal caratteristico jazz dell’hip-hop e della psichedelia.

A seguire si esibisce il gruppo The Sweet Life Society, che del fruscio di vinili vintage ha tratto il concetto di suono per un progetto nato dall’incontro dei due produttori, Gabriele Concas e Matteo Marini, creando un ritmo che sa divertire e intrattenere.

Domenica due luglio sul palco sale l’Enrico Valanzuolo Trio e le loro melodie forti e incisive, dagli arrangiamenti mai scontati, che traghettano l’ascoltatore verso nuovi percorsi emotivi, dove silenzi e suoni creano suggestioni e sentimenti.

In programma segue l’artista Karima nello spettacolo dal titolo “No Filter”, la quale ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico partecipando alla sesta edizione di Amici e vincendo il Premio della Critica. Nel 2009 ha gareggiato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. “No Filter” è il nuovo progetto discografico, una scaletta di grandi successi internazionali, rivisitati con intensità esplosiva, in un accavallarsi di elementi pop e jazz.

Sabato otto luglio è la volta del duo Fabio Nunziata & Aldo Vigorito. La coppia artistica rappresenta l’ensemble ideale per un dialogo musicale intimo e aperto a nuove esplorazioni sonore e timbriche. Sempre sabato si esibisce l’Andrea Braido Trio in “Play Jimi Hendrix”. Andrea Braido è un grandissimo polistrumentista e chitarrista virtuoso. Molti cantautori ed artisti italiani, da Vasco a Mina, hanno utilizzato la sua collaborazione per il perfezionamento musicale di tantissimi brani che fanno parte della storia del rock italiano.

Domenica nove il Lucy Kiely Trio suona una melodia “mediterranean swing” grazie agli anni di esperienza della cantautrice australiana, esperienza che comprende la pubblicazione di quattro dei suoi album originali e la co-scrittura della canzone ufficiale del giubileo di platino per la regina Elisabetta II.

In chiusura il raffinatissimo Lino Cannavacciulo in “Via Napoli”, un viaggio in cinque secoli della musica napoletana, un atto d’amore e di gratitudine verso un patrimonio artistico che il compositore di Pozzuoli ha realizzato con equilibrio, da Scarlatti a Pino Daniele, da Pergolesi ai Pink Floyd, passando per Viviani, De Simone e gli Osanna.

Tutte le info su lemonjazz.org

Info WhatsApp +39 3332202242

