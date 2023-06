Mercoledì 14 giugno ore 18,00 presso lo storico negozio di dischi Sky Stone & Song in via Veneto 7 a Lucca la cantante jazz Michela Lombardi dialogherà con il giornalista musicale Andrea Cosimini

Il consueto appuntamento del mercoledì “Wednesday Break My Heart” allo Sky Stone & Songs, in cui di solito si parla di un disco, lascia infatti per questa volta il posto a un libro. L’occasione, l’uscita del primo libro di Cosimini “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera” per la collana I grandi della musica delle Edizioni Melagrana.

“Andrea Cosimini è un giornalista appassionato e competente, Federica di Spilimbergo un’interlocutrice preparata ed entusiasta e che dire di René Bassani? I dischi più importanti

della mia vita li ho comperati da lui! Sarà un momento di vero interplay, tanto per restare

in tema jazzistico”, ha commentato Michela Lombardi.

Un duetto inedito sul palcoscenico del Novecento, come recita il sottotitolo, in uno spettacolo teatrale-letterario unico ed irripetibile. Il jazz, il Novecento, la Francia, la solitudine, l’ironia, l’incomunicabilità, il cinema, la letteratura, l’anti-eroe, la fuga: dieci temi comuni sui quali l’autore ha voluto far dialogare la poetica contiana e quella alleniana. E proprio da questo inizierà un dialogo tra parole e musica per un evento a metà strada tra letteratura e musica che toccherà le figure e i brani più rappresentativi della storia del jazz

rapportate sempre alle figure dei due protagonisti del libro.

L’ingresso è libero.

Tutte le informazioni su www.skystoneandsongs.it o tel. 0583/491389

