Didattica, tasse, borse di studio, alloggi e prestiti d’onore delle banche: 100 pagine con tutte le principali novità nella Guida alle Università in uscita giovedì 29 giugno con Il Sole 24 Ore

Area per area – Stem, economico-giuridica, umanistica, sanitaria – nella guida vengono presentati anche i nuovi corsi e gli sbocchi lavorativi del futuro, con i consigli degli atenei e degli esperti di recruiting. Non mancano poi le simulazioni delle prove d’ingresso dei corsi a numero chiuso realizzate da Alphatest.

L’appuntamento con le matricole dell’anno accademico 2023/24 si apre con 200 nuovi corsi che portano l’offerta complessiva a 5.500 tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico (e considerando anche i circa 300 corsi inter ateneo a cui si possono iscrivere gli studenti di differenti università).

Un carnet di offerte che si arricchisce di nuovi percorsi nelle due aree che buona parte delle previsioni individuano come quelle in cui si creeranno più posti di lavoro nel futuro: digitale e sostenibilità ambientale. Il trend degli ultimi anni, insomma, si va consolidando. L’universo green si costella di una ventina di new entry, da ingegneria fino al diritto. C’è poi la scommessa sull’intelligenza artificiale, che entra in primis nei programmi di area scientifica ma contamina anche la medicina e l’area umanistica.

Oggi la formazione universitaria è più vicina al lavoro e aperta con gli scambi con l’estero. Più appeal sono diventate le lauree professionalizzanti (la novità è che saranno abilitanti per diventare geometra o perito agrario).

Crescono i double degree, che permettono di studiare in Italia e all’estero, mentre all’orizzonte si profila anche l’Erasmus in Italia, dopo il progetto pilota tra università di Bergamo e di Reggio Calabria. E la doppia laurea, introdotta dallo scorso anno accademico, comincia a collezionare i primi iscritti.

Non solo, nella Guida Università si parla anche di alloggi per i fuori sede, di borse di studio e dei prestiti d’onore delle banche.

