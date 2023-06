È disponibile il videoclip del brano “Anger“, tratto dal nuovo album in studio di Dr. Schafausen

È finalmente disponibile il videoclip del brano “Anger“, tratto dal nuovo album in studio di Dr. Schafausen (Alias di Sergio Pagnacco, bassista dei Vanexa ed ex membro dei Labyrinth), intitolato “How Can You Die?” disponibile in versione fisica e digitale dallo scorso 26 Maggio grazie al supporto dell’etichetta Minotauro Records.

Questo brano incarna la rabbia come sentimento profondamente radicato nella società contemporanea. Il progetto “How Can You Die?” del Dr. Schafausen è stato un lavoro collaborativo che ha coinvolto esclusivamente musicisti russi, ad eccezione di Sergio Pagnacco. Tuttavia, a causa della guerra, questa scelta complicò inaspettatamente l’intero progetto, gettando un’ombra minacciosa sul processo creativo e rendendo ancora più impegnativo il completamento dell’album.

Nonostante tutte le avversità incontrate lungo il percorso, il brano “Anger” riesce a trasmettere con forza l’intensità della rabbia, catturando l’attenzione degli ascoltatori e fornendo una finestra sull’anima tormentata di una società segnata dalla guerra e dalle emozioni tumultuose.

Dr. Schafausen su Spotify:

https://open.spotify.com/artist/6aVplFtZmMrksF7Z7UXbUO

