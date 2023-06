È un concerto particolarmente coinvolgente quello che domenica 4 giugno alle 19 vede protagonisti sul palcoscenico del Teatro alla Scala i giovani del Coro di Voci Bianche dell’Accademia

Diretti da Bruno Casoni con Marco De Gaspari al pianoforte, nell’ambito del tradizionale appuntamento annuale al Piermarini. Alle percussioni Gianni Massimo Arfacchia e Rosario Bonofiglio, ex allievo dell’Orchestra dell’Accademia.

IL PROGRAMMA

In programma canzoni popolarissime che hanno accompagnato generazioni di ascoltatori e di spettatori, tratte da celeberrimi musical o colonne sonore di film memorabili, per le quali molti degli autori si sono aggiudicati l’Oscar.

Il concerto si apre con alcuni pezzi tratti dalla colonna sonora firmata da Bruno Coulais per il film Les choristes di Christopher Barratier (Caresse sur l’océan; La nuit; Vois sur ton chemin; Cerf-volant). Segue un omaggio a Ennio Morricone con tre pezzi composti per pellicole straordinarie, Nella fantasia daThe mission film di Roland Joffé, Love theme da Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, Once upon a time in the West dall’omonimo film di Sergio Leone.

Dopo Edelweiss di Richard Rodgers dal musical The Sound of Music che tutti rammentano nella versione cinematografica con Julie Andrews,Tutti insieme appassionatamente, si entra nelle malinconiche atmosfere del Dottor Živago sulle note di Lara’s Theme di Maurice Jarre. Si viene quindi trasportati nel mondo de Il mago di Oz e nel sogno di Dorothy con Somewhere over the rainbow di Harold Arlen, il cui tema, peraltro, richiama il tema dell’intermezzo del Guglielmo Ratcliff di Pietro Mascagni.

E come non tornare sul davanzale dell’appartamento di Holly Golightly mentre si ascolta Moon River di Johnny Mercer e Henri Mancini da Colazione da Tiffany? Si prosegue con il gioioso brano I could have danced all night tratto dal musical My Fair Lady di Frederick Loewe.

Il Coro interpreta poi I will follow him, scritta da Franck Pourcel e Paul Mauriat con gli pseudonimi rispettivamente di J.W. Stole e Del Roma e registrata con grande successo da Peggy March dal brano originale in versione strumentale Chariot, composto dallo stesso Pourcel nel 1961. Nella versione gospel, nel film Sister Act, qui riproposta, il brano ha conosciuto un ulteriore boom. Si chiude con i due vivacissimi I feel pretty e America dal musical West Side Story di Leonard Bernstein.

Un anno ricco di impegni

Il concerto rappresenta uno degli ultimi impegni a cui quest’anno è stato chiamato il Coro di Voci Bianche dell’Accademia, che ha calcato spesso il palcoscenico del Piermarini, a cominciare dalle molteplici recite de Il piccolo Principe, su musiche di Pierangelo Valtinoni e libretto di Paolo Madron dall’omonimo racconto di Antoine de Saint-Exupéry, con la direzione di Vitali Alekseenok, Bruno Nicoli e Paolo Spadaro Munitto e la regia di Polly Graham, opera per i bambini appositamente commissionata dal Teatro alla Scala.

I ragazzi sono stati quindi coinvolti nelle varie produzioni che hanno aperto la stagione 2022/’23 da Boris Godunov a Schiaccianoci alla Sinfonia n. 3 di Mahler. Sono seguite le partecipazioni a Bohème, e la Sinfonia n. 8 di Mahler, sotto la direzione di Riccardo Chailly con il Coro della Scala e della Fenice di Venezia.

Il Coro, che comprende oltre 100 elementi in età fra i 9 e i 17 anni, provenienti non solo dal territorio lombardo, è formato dai ragazzi che hanno frequentato il biennale Corso propedeutico, le cui iscrizioni per il 2023/24 scadono il 6 settembre (possono accedervi ragazzi nati fra il 2011 e il 2016: https://www.accademialascala.it/musica/coro-di-voci-bianche-propedeutico/).

Prima della pausa estiva il Coro sarà nuovamente sul palcoscenico scaligero per la serata benefica Eden con Joyce DiDonato a favore della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus (23 giugno) e affiancherà gli altri complessi artistici dell’Accademia per una nuova edizione de La Scala in Città (9-12 luglio), l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per portare la musica e la danza in diversi luoghi della città, interessando tutto lo spazio urbano milanese.

Prezzi: da 18 a 12 euro

Infotel 02 72 00 37 44

www.teatroallascala.org

