Coez e Frah Quintale pubblicano Alta Marea, il primo singolo dal joint album, disponibile su tutte le piattaforme, oltre che in radio

È un brano che riporta a quei momenti passati a desiderare il mare, ma solo se accompagnati dalla persona che vorremmo davvero al nostro fianco.

Due voci inconfondibili, due personalità dallo stile originale e ricercato: Coez e Frah Quintale mandano un messaggio positivo e malinconico allo stesso tempo (“Stai con me anche con l’alta marea / Non si vince da soli ma ci si allea”), sottolineando che la solitudine non è la risposta. Il segreto per essere felici è sapersi ritrovare sempre, anche quando ci si perde, anche quando la notte e il mare sembrano allontanare chi già sembra distante.

È stato pubblicato, in contemporanea, anche il videoclip ufficiale (una produzione JetSet Productions che vede alla regia Amedeo Zancanella): l’amicizia e le personalità di Coez e Frah Quintale sono elementi sufficienti a creare un racconto attorno al brano. Il video, infatti, è in contrasto con i colori e le immagini che normalmente fanno da sfondo alle canzoni in uscita durante la stagione estiva: i due cantautori sono gli unici protagonisti di un immaginario minimal, black & white, animato dall’ironia e dalla complicità che li lega da tempo, la stessa che gli ha permesso di condividere la propria arte e creare il loro primo attesissimo joint album.

Alta Marea è il primo singolo estratto dal joint album in uscita a settembre

Alta Marea è il primo singolo estratto dal primo joint album di Coez e Frah Quintale, che è stato annunciato a sorpresa con un teaser. Il progetto è in uscita a settembre per Prodacto/Undamento in licenza a Carosello Records/Warner Music ed è stato realizzato grazie alla stima artistica reciproca, oltre a quella personale, che esiste tra Coez e Frah, due personalità dalla spiccata emotività, sincere e senza filtri. Queste caratteristiche sono per loro un marchio di fabbrica, che li rende riconoscibili e fedeli all’attitudine da sempre presente nei loro progetti personali.

I due artisti avevano già lasciato intendere che ci fosse un progetto insieme in arrivo con l’esibizione al Mi Ami di quest’anno, dove hanno spoilerato dal vivo due pezzi inediti in esclusiva per il pubblico del festival.

Sono entrambi reduci da progetti singoli che hanno conquistato il pubblico: Coez con “Volare” (2021), un album che contiene brani di successo come “Occhi rossi” e “Come nelle canzoni” (certificata doppio disco di platino FIMI/Gfk) e Frah Quintale con “Banzai” (2022), il progetto discografico che ha unito il “lato blu” e il “lato arancio” del disco, usciti nei due anni precedenti, che contengono “Due ali” e “Amarena”, certificati platino FIMI/Gfk.

Uniti da un’amicizia decennale, Coez e Frah Quintale si incontrano in questo nuovo progetto grazie alla loro innegabile intesa artistica, che nasce spontaneamente dalla conoscenza che hanno l’uno dell’altro. Hanno già dimostrato in passato di condividere una visione musicale compatibile e di avere un legame che gli permette di creare spontaneamente canzoni di successo, ultimo il brano “Nei treni la notte”, contenuto in “From The Rooftop 2” (2022), concept musicale formato da una serie di sessioni acustiche avviato da Coez nel 2016.

