Da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Breslavia (Wroclaw) con la performance “Cantica Antigonae – Antigone’s Cantica” diretta da Fabio Tolledi nel Parco naturale sulla riva del fiume Odra e il convegno internazionale “Saving hope: theatrical artivism in spaces of conflict” nella sede del Grotowski Institute si concludono in Polonia le attività di “Theatre and Conflict“, seconda delle tre residenze eco-artistiche internazionali di Antigone’s Pride – Performing Society.

Anche in questa nuova tappa, il progetto internazionale della compagnia salentina Astràgali Teatro, selezionato nell’ultima call del programma Creative Europe, promosso dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura dell’Unione Europea, ha proposto infatti un ricco programma di masterclass, sessioni di coworking tra artisti ed esperti di realtà aumentata, attività eco-artistiche rivolte agli artisti, in particolare ai migranti e alla comunità, che combinano azioni artistiche nella natura, patrimonio interculturale, cittadinanza attiva, partecipazione, convivialità.

