Tre chef stellati per Fondazione Mantovani Castorina

Cristina Bowerman (Glass Hostaria, 1 Stella Michelin), Antonio Guida (Ristorante Seta, 2 Stelle Michelin) e Viviana Varese (Ristorante VIVA Viviana Varese, 1 Stella Michelin) saranno i protagonisti, lunedì 15 maggio, di una serata speciale dedicata alla promozione e alla raccolta fondi a favore della Fondazione Mantovani Castorina, impegnata nella realizzazione di progetti rivolti a persone con disabilità gravi o gravissimi e alle loro famiglie.

Centoventi posti riservatissimi attorno a cui si siederanno imprenditori, giornalisti, personaggi famosi e medici per rilanciare l’azione della Fondazione nata nel 2007 da un’alleanza tra medici e professionisti del DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) reparto d’eccellenza dell’Ospedale San Paolo di Milano, dedicato alla cura e all’accoglienza medica ospedaliera per le persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria, e un gruppo di famiglie che vivono la disabilità grave e gravissima: una raccolta fondi che serve ad aiutare i molti progetto in essere della fondazione a sostegno del percorso di autonomia a vita indipendente noto come “Dopo di Noi, durante Noi”. Ovvero della possibilità di costruire indipendenza e di definire le priorità e lo stile di vita dei propri cari prima che ci si separi da loro definitivamente.

Tra i progetti collegati tra di loro ci sono: Famiglie + per l’ascolto e il supporto psicologico rivolto ai caregiver che offre anche servizi di orientamento medico e servizi socio-sanitari, formazione e informazione su tematiche legate alla disabilità, consulenze su diritti e temi giuridici, fiscali e assicurativi.

So-Stare. Abitare il presente, progettare il futuro: finalizzato a supportare le persone con disabilità e i loro familiari nella costruzione del “progetto di vita indipendente” (tema “Durante Noi”).

Art for social inclusion: progetto Europeo che vede coinvolta FMC in un partenariato composto da Grecia, Cipro e Bulgaria. L’obiettivo è quello di formare artisti professionisti e non attraverso una metodologia comune denominata “Stay Connected” che adatta teatro, performance, improvvisazione, musica e danza a persone con diverse fragilità Per “connettersi” gli uni agli altri e raccontare, attraverso la potenza del linguaggio artistico, il proprio vissuto.

Festival delle Abilità rassegna culturale e di arti performative dove protagonista è l’arte resa accessibile

SeatWay innovativa carrozzina che apre le porte ad una nuova filosofia di trasporto per le persone con disabilità motoria, il cui design è a cura di Alberto Meda, la cui guida avviene con un joystick. I prototipi sono in fase di collaudo “sul campo” grazie alla stipula di un contratto di ricerca con l’Università degli Studi di Brescia.

Fondazione Mantovani Castorina lavora, inoltre, a stretto contatto con il Dama, un servizio dedicato all’accoglienza medica ospedaliera per le persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria attivo dal 2000 presso l’Ospedale San Paolo di Milano.

