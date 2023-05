In Parlamento prosegue il confronto tra deputati e Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per chiedere al Governo di prendere una posizione netta sul divieto di trasporto di animali vivi e sulla loro sostituzione con carne e cercasse, semi ed embrioni, come raccomandato dalla Federazione dei Veterinari d’Europa, dall’Organizzazione mondiale per la salute animale e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Il 10 maggio l’Onorevole Susanna Cherchi ha depositato alla Camera una nuova interrogazione parlamentare in cui denuncia le atroci sofferenze che gli animali subiscono durante il trasporto, per ore e a volte giorni, in Italia e verso paesi terzi. Citando ancora una volta il lavoro investigativo di Animal Equality, l’On. Cherchi ha spiegato quali problematiche incontrano sistematicamente gli animali che vengono trasportati vivi verso gli allevamenti e i macelli

