No Borders Music Festival, la 28esima edizione

Il No Borders Music Festival, annuncia oggi l’ottavo nome della 28esima edizione della rassegna musicale: LP sarà la protagonista del concerto di giovedì 20 luglio alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali.

LP, cantautrice statunitense con origini italiane, incarna perfettamente l’essenza del festival: artista senza limiti di genere con un’identità forte, si fa riconoscere per il suo stile e la voce unici, riesce a relazionarsi costantemente, senza filtri e pregiudizi, con il pubblico. Sarà la prima volta al No Borders Music Festival per la cantante multiplatino con oltre tre miliardi di stream, più di un milione di visualizzazioni al giorno e oltre sette milioni di ascoltatori mensili in tutto il mondo.

