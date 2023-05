The Rocky Horror Show, il leggendario musical di Richard O’Brien, celebra il suo

imperdibile 50°anniversario in Italia con un nuovo lungo tour.

A Milano sarà al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 28 novembre al 3 dicembre 2023.

Lasciatevi di nuovo travolgere dall’energia dello show più irriverente, appassionante e magnetico della storia del teatro.

Dal lontano giugno 1973 quando lo show debuttava per la prima volta a Londra al Royal Court Theatre, The Rocky Horror Show è diventato il musical contemporaneo più longevo mondo.

Lo spettacolo, applaudito da oltre 30 milioni di persone, in più di 30 paesi e tradotto in 20 lingue, continua ancora oggi a divertire e conquistare il pubblico nelle tappe dei suoi tour internazionali registrando straordinari sold out.

Diretto da Christopher Luscombe, The Rocky Horror Show è pronto a entusiasmare il suo pubblico e a trasformarsi nuovamente in un grande non-stop party con quei successi senza tempo da cui ognuno, almeno una volta, si è lasciato trascinare come “Sweet Transvestite”, “Damn it Janet” e ovviamente il mitico “Time Warp”.

Se la trasposizione cinematografica, The Rocky Horror Picture Show ha trasformato il musical scritto in un mito, la versione teatrale si rinnova di continuo coinvolgendo gli spettatori che si lasciano trascinare nell’audience partecipation, ovvero quel fenomenotipico del Rocky che vede il pubblico partecipare attivamente, con travestimenti a tema ma anche battute recitate in risposta a quelle degli attori e, ovviamente, ballare uno scatenato Time Warp sotto il palco. Questo è tutto quello che in un Rocky Horror Show non può mancare.

La stessa produzione dello show propone a chiunque lo desideri un manuale intitolato the

VIRGINS GUIDE che è possibile visualizzare a questo indirizzo:

https://www.rockyhorror.co.uk/virginsguide, 50 anni di successi per un musical leggendario con una colonna sonora che è entrata a far parte della storia della musica. Un successo che scende idealmente giù dal palco per raggiungere il pubblico in un’incredibile festa collettiva che si ripeterà ogni sera!

Infoline e biglietti:www.teatroarcimboldi.it boxoffice@teatroarcimboldi.it

Da 35 euro a 65 euro.

