Lunedì 29 maggio, alle ore 15.00, Anteo Palazzo del Cinema ospiterà la proiezione del film RAPITO di Marco Bellocchio, in concorso al 76° Festival di Cannes.

A fine proiezione, si svolgerà la Lezione di Cinema con Marco Bellocchio e gli interpreti Barbara Ronchi, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi. Modera Paolo Mereghetti.

Segue firma copie del libro “Rapito. Un film di Marco Bellocchio” di Paolo Mereghetti.

IL FILM (ispirato ad eventi realmente accaduti):

Nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale, sono andati a prendere Edgardo, il loro figlio di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi, il bambino era stato segretamente battezzato.

La legge papale è inappellabile: deve ricevere un’educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio. Sostenuta dall’opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Ma il Papa non accetta di restituire il bambino. Mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma.

Biglietti Intero: 9 euro, ridotto: 6,50 euro

Infoline http://www.spaziocinema.info o telefonicamente 02 43912769

Leggi altre novità di cinema su Dietro la Notizia.