Penultimo appuntamento della rassegna “STORIE DI ALTRI MONDI” – edizione 2023 – al teatro Murialdo di piazza Chiesa della Salute a Torino .

Nella serata di venerdì 19 maggio i riflettori si accenderanno per illuminare una cantante proveniente dalla Grande Mela: Joyce Elaine Yuille, in questa particolare occasione accompagnata da Daniele Gorgone al pianoforte, Marco Piccirillo al contrabbasso e Gaetano Fasano alle percussioni.

Un quartetto dinamico e versatile. Incontra eleganza, un particolare stile, proprio della vocalist Yoyce Yuille. La performer sprigiona tutta l’energia di un progetto che viaggia dall’interpretazione di grandi classici come la storica “Georgia in my mind” o “Love for Sale” per arrivare ai brani tratti dal repertorio soul tipo “Big City”.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia