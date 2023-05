Il giovane regista americano Zachary Wigon esplora, attraverso una relazione di Femdom (Female domination, donna che domina l’uomo attraverso ordini e pratiche erotiche) risvolti ambigui dove Lui fa il gioco e Lei fa le regole: questo è «Sanctuary»

Due gli attori protagonisti emergenti: Margaret Qualley e Christopher Abbott, molto applauditi alla presentazione del film.

IL FILM

Rebecca è una dominatrice, una professionista del sesso, e Hal è il suo cliente, un ottimo cliente. Fa infatti parte di una ricca famiglia di cui sta per ereditare le fortune e non può più permettersi di avere una pericolosa relazione con una donna che conosce tutte le sue perversioni, così decide di incontrarla per un’ultima volta e dirle che tra loro è tutto finito. Ma il suo tentativo di tagliare i legami gli si potrebbe ritorcere contro: lei è tutt’altro che d’accordo e farà il possibile per fargli cambiare idea. Una coppia di straordinarie star emergenti, Margaret Qualley (C’era una volta a…Hollywood) e Christopher Abbott (Comma 22, Possessor) sono protagonisti di una sensuale partita a due, un gioco di sesso, potere e controllo imprevedibile e sorprendente, dove nulla è mai come sembra.

