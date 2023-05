RAF torna con il nuovo singolo 80 VOGLIA DI TE

È un periodo intenso per RAF che, dopo aver registrato il “tutto esaurito” nei teatri con LA MIA CASA TOUR e aver pubblicato il libro LA MIA CASA (Mondadori), annuncia ora le sue nuove attività live previste per la stagione estiva e, parallelamente, il nuovo singolo 80 VOGLIA DI TE (Girotondo E.M.), in airplay dal 26 maggio e già disponibile su tutte le piattaforme streaming.

Presentato in anteprima live il 26 aprile in occasione della prima data zero La Mia Casa Tour al Teatro San Domenico di Crema, 80 voglia di te è un brano dal sound stile 80s riadattato al pop moderno, che diffonde good vibes con il suo ritmo incalzante e sensuale, dalle sfumature dance electro pop, cibernetiche diventate evergreen.

