Novate: due appuntamenti, “Capaci, il racconto di chi resta”

Novate, domani martedì 9 maggio, sono due le iniziative per la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo

Martedì 9 maggio si celebra in tutta Italia la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, nel giorno dell’anniversario del ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro.

Il Comune di Novate Milanese e la Consulta Impegno Civile – in collaborazione con la Commissione Antimafia e Anticorruzione, l’associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli e il Circolo Sempre Avanti – vuole onorare e celebrare le vittime del terrorismo per non dimenticare e non rendere vano il sacrificio di tanti innocenti e di tanti uomini e donne che hanno operato al servizio dello Stato.

Questo attraverso l’incontro con un testimone importante, Angelo Corbo, agente della scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci.

“Oltre Capaci – il racconto di chi resta”, questo è il filo conduttore dell’incontro tra Angelo Corbo e i ragazzi delle scuole medie, alle 9.30 in Villa Venino, appuntamento dedicato ai giovani studenti, ma aperto a tutta la cittadinanza

Alle 21 l’appuntamento sarà al Circolo Sempre Avanti di via Bertola, con tutta la cittadinanza per continuare a parlare e a far parlare “chi resta”, con la straordinaria testimonianza di un poliziotto e di un uomo.

