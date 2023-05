Al via la sesta edizione della Spring Young Renal Week, 4 giornate in cui vengono affrontate tematiche di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, con l’obiettivo di formare i nefrologi di domani per rispondere al costante aumento delle malattie renali (e alla diminuzione dei nefrologi). Una sfida che rappresenta una priorità pubblica, per porre un freno ai costi umani, socio-sanitari e assistenziali che assorbono oltre il 3% dei finanziamenti del SSN.

In Italia, negli ultimi 25 anni, la Malattia Renale Cronica (MRC) è costantemente aumentata e l’incidenza della Malattia Renale Acuta (MRA) in ambiente ospedaliero si attesta oggi al 10% dei ricoverati, con un picco al 50% in Unità di Terapia intensiva.

L’incidenza in continua crescita della Malattia Renale, cronica e acuta, è inversamente proporzionale al numero di specialisti nefrologi in grado di gestire questa classe di pazienti fragili, sempre più anziani e con tante comorbidità. Purtroppo, secondo i dati dell’ultimo rapporto ANAAO – Assomed, oltre il 21% dei contratti statali banditi dalle scuole di specializzazione in nefrologia risulta “non assegnato o abbandonato”.

In occasione della Spring Young Renal Week, la Società Italiana di Nefrologia (SIN) vuole ricordare l’importanza di controlli regolari e di uno stile di vita sano per mantenere in buona salute i reni, organi legati a doppio filo con il cuore. Chi soffre di malattie renali, infatti, ha 10-20 volte più probabilità di avere una complicanza cardiovascolare, come l’infarto e lo scompenso cardiaco.

