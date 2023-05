Il Festival Treccani della lingua italiana, ideato dalla Fondazione Treccani Cultura, proporrà laboratori didattici, lezioni magistrali e incontri tematici su “stupore”, parola chiave di questa sesta edizione.

Laboratori didattici, lezioni magistrali, incontri tematici e spettacoli musicali: da venerdì 5 a domenica 7 maggio (ingresso libero – info e programma www. festivaltreccanidellalinguaita liana.it) torna a Lecce “#leparolevalgono”. Il Festival Treccani della lingua italiana stimolerà la riflessione su tematiche (clima, letteratura, poesia, web, lingua, storia, arte, economia, filosofia, religione) in grado di coinvolgere il pubblico e gli esperti in un dialogo di sincero, rispettoso e costruttivo confronto tra diverse posizioni.

Dedicata alla parola stupore, questa sesta edizione del Festival, si svolgerà per la prima volta in tre tappe. Dopo Lecce la manifestazione ideata dalla Fondazione Treccani Cultura approderà, infatti, a Roma (27/28 maggio – 9/11 giugno) per poi concludersi a Lecco (21/24 settembre).

Stupore (pr. stupóre) n. m. [dal lat. stupor -ōris].

1. Forte sensazione di meraviglia e sorpresa, sbalordimento: quella vista lo riempì di s.

2. Nella lingua antica o letteraria, stato di stordimento.

STUPORE

È una parola ambigua, che indica un’esperienza umana universale che, al contempo, è in relazione con la mentalità e la sensibilità collettiva di un’epoca. Stupore è una sensazione che segue un evento inusuale, l’effetto di meraviglia che può condurci a un risveglio, ma anche lo stordimento che segue la rottura della quotidianità, in seguito al quale trovare un nuovo orientamento risulta difficile. Nello stupore la grecità classica vide l’origine della conoscenza filosofica, esso accompagna l’esperienza artistica e religiosa, ma può anche essere segno di passività, il risultato di un atteggiamento che non nota le costanti del mondo circostante, e perciò si lascia sbalordire.

Oggi avendo l’essere umano ricondotto gran parte del mondo a spiegazione razionale, non ci si stupisce più di ciò che avrebbe colpito, disorientandoli o meravigliandoli, uomini e donne d’altri tempi. Eppure, ci diciamo e ci sentiamo di frequente smarriti e sorpresi, mentre, per lo più con indifferenza, veniamo colpiti da una costante produzione di informazioni e impulsi audiovisivi. Vale forse la pena, allora, soffermarsi su cosa ci stupisce o ci dovrebbe stupire, e perché. Lo stupore è un’esperienza fondamentale, che mette in discussione le nostre categorie abituali e fa fiorire la curiosità.

