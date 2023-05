Sarà disponibile da venerdì 12 maggio in versione fisica e digitale “Le conseguenze della notte” (Pulp Entertainment/ Ingrooves) il primo album da solista del cantautore siciliano Brando Madonia.

“Le conseguenze della notte” è il nuovo progetto discografico di Brando Madonia, primo da solista, composto da dieci tracce che rappresentano il cantautore con tutti i suoi contrasti e le sue sfaccettature. “Di notte tutto prende una forma diversa, lo sguardo sul mondo cambia e anche lo sguardo sulla musica cambia”.

“Io non odio te”, il nuovo singolo tratto dal disco, arriva dopo i precedenti singoli “Chilometri” e “Le particelle elementari” e, come spiega Brando Madonia: “racconta di un rapporto conflittuale e di come sia sempre più difficile mantenere un equilibrio emotivo quando ci si confronta con gli altri, nella società e tra i singoli individui”.

Il brano è accompagnato da un video, girato a Catania, in cui un ironico cupido fa innamorare tante coppie, ma senza la sua “divisa” non riesce a far innamorare nessuno di se stesso.

