La giornalista Michela Trada torna in libreria con “Io sono Notizia – Comunicare nell’Era del Digitale per generare valore”

È in uscita il 18 maggio , in occasione del Salone del Libro di Torino dove verrà presentato domenica 21 alle 16.30 al Padiglione 3 p13, il nuovo libro della Giornalista, Consulente di comunicazione, Brand journalist specialist Michela Trada Io sono Notizia – Comunicare nell’Era del Digitale per generare valore , edizioni Effetto collana Effetto Entourage.

Noi siamo il brand di noi stessi o, ancora meglio, noi siamo i media di noi stessi ed in quanto tali, facciamo notizia, diventiamo ogni giorno notizia. In un’epoca in cui il digitale e la disintermediazione la fan da padrone saper padroneggiare al meglio la comunicazione via Web è fondamentale per ottenere risultati sia sul piano relazionale che su quello lavorativo.

