Festival Universitario 2023 presso il Talent Garden 

Festival Universitario 2023, il più grande evento universitario di carattere nazionale si terrà presso il Talent Garden di Milano in Via Calabiana Sabato 13 Maggio.

Un grande Festival, organizzato da University Network, la realtà leader in Italia con oltre 1 milione di studenti coinvolti e con una presenza capillare in oltre 35 università italiane, due grandi palchi per un’unica ed irrinunciabile giornata in cui FORMAZIONE, TECNOLOGIA e SOSTENIBILITÀ saranno assolute protagoniste. E’ possibile registrarsi per partecipare al Festival al seguente link https://www.universitynetwork.it/

La prima edizione del Festival Universitario 2023 si prospetta davvero in grande stile. Durante tutta la giornata, a partire dalle ore 10 sino alle 18.00, sul Main Stage e nella Workshop Room si susseguiranno non stop speech, workshop e incontri interattivi condotti da illustri ospiti e personalità di rilievo dal mondo dell’imprenditoria, giornalismo, formazione, sostenibilità, tecnologia, finanza, sport, moda, social media, intrattenimento e molti altri.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia