D’accordo con Abodi, sì a una Fondazione per Villa Borghese

C’è condivisione con il Ministro dello Sport Abodi: abbiamo una visione di Villa Borghese come fondazione”. Questo il pensiero di Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute ed Event Director del 90° CSIO di Piazza di Siena, concorso che da anni unisce l’evento sportivo a un processo di riqualificazione dell’area.

“Dobbiamo far sì che il progetto di sviluppo si mantenga per 365 giorni l’anno”. Nei giorni scorsi, sul tema, si era espresso anche Abodi: “Auspico la nascita di una fondazione di partecipazione che gestisca Villa Borghese in modo sistematico e permanente, un’autorità che sappia coordinare in modo specifico con l’obiettivo di valorizzare e custodire questo luogo straordinario – aveva spiegato il Ministro –.”

