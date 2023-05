Chiara Francini e Alessandro Federico porteranno in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, Coppia aperta quasi spalancata

Il 5 e 6 maggio Chiara Francini e Alessandro Federico porteranno in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, Coppia aperta quasi spalancata.

Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità, con importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, conduzioni al fianco di pilastri della tv come Pippo Baudo e un esordio letterario con 45.000 copie vendute e 8 ristampe. Qui si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia.

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.

Questa commedia è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Dario Fo e Franca Rame descrivono in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici, le dinamiche di coppia concentrandosi sulle differenze tra la psicologia maschile e quella femminile. Coppia aperta quasi spalancata porta in scena la relativa insofferenza al concetto di monogamia e rappresenta uno degli spettacoli più popolari in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.

PREZZI BIGLIETTI

Intero € 29,00 – Ridotto € 26,00 – Abbonato € 24,00 – Under 29 € 22,00

È possibile acquistare i biglietti attraverso i circuiti di vendita Vivaticket e Ticketone.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Teatro Celebrazioni

