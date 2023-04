«Dall’analisi dei dati elaborati dal Centro studi dell’associazione Noi Albergatori, si rileva che le prenotazioni alberghiere a Siracusa continuano a marciare a un ritmo sostenuto e di gran lunga superiore allo scorso anno. Inoltre, i ponti del 25 Aprile e del primo maggio registrano già un tutto esaurito».

Così Giuseppe Rosano, presidente di Noi albergatori Siracusa, che aggiunge: «A seguire, Siracusa si distinguerà per le rappresentazioni classiche al Teatro Greco per cui si prevede un apporto da primato per l’economia siracusana di circa 40 milioni di euro, 6 milioni in più rispetto a prima della pandemia.

E poi sarà la volta degli spettacoli che vedranno in concerto artisti nazionali di altissimo livello e che, tra soggiorno in albergo, ristorante e spese varie, porteranno un valore aggiunto economico per i siracusani stimato in oltre 5 milioni di euro».

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Turismo su Dietro la Notizia