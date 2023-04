La bellezza dell’essere e quella femminile in tutte le sue sfumature. Questo il tema della doppia mostra firmata da due grandi artisti come Patrizia Reali e Mario Russo, che si terrà dal 12 al 19 aprile 2023 presso la Galleria La Pigna, nel prestigioso Palazzo Pontificio Maffei Mariscotti in via della Pigna a Roma. Il curatore Alfio Borghese ha scelto di unire in un unico viaggio L’Essenza nell’essere di Patrizia Reali e Le donne di Mario Russo, il pittore partenopeo che ha legato la sua intera esistenza ad un percorso artistico fatto di emozioni e colori.

L’accesso alla mostra dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sarà ad ingresso libero.

Info www.gallerialapigna.net

