Un appuntamento imperdibile al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 17 aprile 2023.

Uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi a “A Night at the Opera”, dal Live Aid a Wembley:

I Queenmania Rhapsody, per rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia…del Rock e non solo.

Una favola, quella di Freddie e dei Queen, fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie e con un contributo straordinario di Katia Ricciarelli.

I Queenmania, seguitissima tribute band dei Queen, si rimettono in gioco espandendo i confini del concerto e confezionano Queenmania Rapsody, un nuovo spettacolo in cui la musica, le fascinazione visive, la narrazione convivono in una formula più teatrale.

Una vera rapsodia pop abitata da gatti, brutti anatroccoli, chitarre fatate, regine viziate e uno scrigno di canzoni che spaccano il cuore ad ogni nota, regalandoci l’illusione di poter “vivere per sempre”.

17 APRILE 2023– ORE 21.00

TAM – www.teatroarcimboldi.it

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

INFOLINE: MAIL: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Biglietti da 25 a 40 euro.

