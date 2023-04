Polli broiler, la denuncia di Animal Equality in Senato

Citando la denuncia di Animal Equality rivolta alla Commissione europea, la Sen. Gisella Naturale (M5S) ha annunciato ieri in Senato di aver presentato un’interrogazione in Commissione Agricoltura sottoscritta da altri 14 senatori per chiedere ai Ministri competenti di intervenire a tutela dei polli allevati a scopo alimentare ed evitare loro dolore e sofferenze inutili, come stabilito dalla legge europea.

Come ricordato dalla senatrice, i polli broiler a rapido accrescimento sono frutto di una selezione genetica estrema, poiché crescono troppo in fretta sviluppando eccessivamente petto e cosce, le parti più vendibili sul mercato. Il loro organismo non è però in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti e cardio-respiratori. Questa condizione determina anche serie difficoltà nel raggiungere acqua e cibo in autonomia.

