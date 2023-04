María Oruña torna con il nuovo “Il Porto Segreto”

Oliver è nato e vive a Londra, ma una parte della sua famiglia è legata alla Cantabria. Quando, alla morte della madre, Oliver eredita una grande casa coloniale nella cittadina costiera di Suences, decide di cambiare vita e stabilirvisi per fare di Villa Marina un hotel sulla spiaggia.

Ma durante i lavori di ristrutturazione, nel seminterrato viene scoperto il cadavere murato di un bambino: accanto a lui oggetti desueti, come in una tumulazione rituale. La scoperta causa un brivido in tutta la piccola comunità, e subito si sussegue una serie di omicidi in varie cittadine della regione.

Fra autopsie che non quadrano e la paura che sale, la tenente Valentina Redondo si ritroverà a dover affrontare una minaccia nascosta e antica, e sarà costretta a un viaggio indietro nel tempo, fino alla Guerra civile e alle origini di un crimine terribile.

