Una serata dedicata al Jazz e alla musica di Sting quella di venerdì 21 aprile ore 21,30 sulla terrazza del Forte Club in via Montauti, 6 a Forte dei Marmi.

“Shape Of My Heart – The Music Of Sting” è il titolo del primo disco che la cantante jazz Michela Lombardi ha realizzato con il Piero Frassi Circles Trio per celebrare la gigantesca opera di Sting, al quale ha fatto seguito “When We Dance”.

A salire sul palco insieme a Michela Lombardi, oltre a Piero Frassi al pianoforte, ci saranno Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.

